НЗОК: Правомощията на подуправителя са ограничени заради започнала проверка

Назначена от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски проверка на всички структури на фонда е причината за отнетите правомощия на подуправителя проф. Момчил Мавров. Това съобщиха от здравния фонд.

"За да бъде проверката максимално безпристрастна и обективна, правомощията на проф. Момчил Мавров, подуправител на НЗОК, са ограничени, тъй като той е заемал поста вр.и.д. управител на НЗОК в периода 17.04.- 04.10.2024 г. вкл.", уточняват от НЗОК.

За решението на управителя на Касата стана известно в сряда, когато бе оповестено, че със заповед от 14 октомври са отнети ресорите на Мавров. От фонда отказаха коментар, но мълчанието стана повод за препратки към обявеното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов "преброяване" на членовете в структурите на партията след загубата на последните местни избори в Пазарджик.

Друг аргумент за предприетата от Стефановски стъпка може да е очертаващият се дефицит в бюджета на Здравната каса в размер на 326 милиона лева.

Проверка и резултати

От НЗОК припомнят, че при избора си за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски е "поел ангажимент да ръководи институцията прозрачно". В изпълнение на заявените намерения той представи публично, на заседание на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, резултатите от съвместните проверки на 42 лечебни заведения за болнична медицинска помощ в страната.

Стефановски направи конкретни предложения за подобряване контролната дейност на НЗОК, вкл. чрез законови и подзаконови нормативни промени, подчертават от Касата.

От НЗОК съобщават, че започва и проверка на дейността на всички дирекции и административни структури в НЗОК. Тя е комплексна и ще обхване "както минал период, така и функционирането на институцията от началото на мандата на настоящия управител".

Проверката на управителя не поставя под риск оперативната работа на НЗОК, предоставяните услуги на всички здравноосигурени лица, както и взаимодействието и плащанията към договорните партньори на организацията, пишат от фонда.