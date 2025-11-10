Ново изследване обръща представите за кофеина и сърдечната аритмия

Кофеинът може да се окаже съюзник, а не враг на сърцето. Ново проучване доказва, че една чаша кафе дневно намалява риска от предсърдно мъждене – нарушение на сърдечния ритъм, което често води до инсулт и сърдечна недостатъчност.

Екип от Университета в Аделаида и Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF) проведе първото клинично изследване в света върху ефекта на кафето при пациенти с това заболяване, пише БГНЕС.

В него участват 200 души от Австралия, САЩ и Канада, разделени на две групи: едната пиела ежедневно по една чаша кафе или еспресо, а другата се въздържала напълно от кофеин. В продължение на шест месеца участниците били наблюдавани с електрокардиограми, а всеки епизод на аритмия бил потвърждаван от лекари.

Резултатите изненадали дори специалистите.

„Ефектът беше изключителен. Противно на разпространените представи, хората, които пиеха кафе, имаха значително по-малко пристъпи на аритмия в сравнение с онези, които напълно избягваха кофеина. Това променя разбиранията за ролята на кафето при сърдечните заболявания“, заяви проф. Кристофър Вонг от Университета в Аделаида.

Според него дългогодишната медицинска препоръка пациентите с предсърдно мъждене да ограничават кафето трябва да бъде сериозно преразгледана. „Кафето не само не вреди, а може дори да предпазва“, подчерта Вонг.

Предсърдното мъждене представлява неравномерен ритъм на сърцето, който затруднява нормалното кръвообращение и причинява умора, задух и сърцебиене. Заболяването засяга над 10 милиона американци и увеличава риска от високо кръвно налягане, затлъстяване и други сърдечни проблеми.

В изследването, наречено DECAF, редовният прием на кофеин води до 39% по-нисък риск от повторна аритмия в сравнение с пълното въздържание.

Проф. Грегъри Маркъс от катедрата по кардиология в UCSF изтъкна няколко възможни обяснения:

„Кафето повишава физическата активност, а това само по себе си намалява вероятността от аритмия. Кофеинът има и лек диуретичен ефект, който подпомага контрола на кръвното налягане. В допълнение, в кафето се съдържат вещества с противовъзпалителни свойства, които също може да имат защитно действие.“

Около две трети от възрастните американци пият поне една чаша кафе дневно, показват данни на Националната асоциация на кафето. През последните години то все по-често попада във фокуса на учените заради възможните му ползи за мозъка, дълголетието и сърдечното здраве.

„С нарастването на броя пациенти с предсърдно мъждене се засилва интересът към методи за ограничаване на болестта“, отбеляза Маркъс. „Това изследване внася яснота и вероятно ще промени начина, по който съветваме пациентите си.“

Макар кафето да не е панацея, данните показват, че не заслужава репутацията си на рисков фактор.

„Хората с предсърдно мъждене могат спокойно да продължат да се наслаждават на кафето си. А може би си струва да се проучи дали хората, които не пият кафе, не биха спечелили, ако включат чаша от напитката в ежедневието си", посочи проф. Вонг.