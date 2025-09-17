МЗ с мерки за стабилизиране на болница ''Лозенец''

Министерството на здравеопазването предприема мерки за стабилизиране на финансовото състояние на болница "Лозенец", съобщи пред журналисти министърът на здравеопазването Силви Кирилов.
"Важно е гражданите да знаят, че болница "Лозенец" продължава да функционира и се предприемат действия за стабилизиране на финансовото ѝ състояние и подобряване на административните процеси", обясни той, цитиран от БТА.
Министър Кирилов присъства на откриването на кръгла маса, посветена на антибиотичната резистентност, която се провежда в Националния център по заразни и паразитни болести. По думите му докладът от Сметната палата все още не е постъпил в Министерството на здравеопазването.
"Установяването на всякакви съмнения за нарушения са в правомощията на съответните компетентни органи и ние оказваме пълно съдействие", каза още той.
От Сметната палата съобщиха вчера, че изпращат на Прокуратурата части от одитния доклад за извършен одит на Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец" ЕАД за периода 1 януари 2022 г. - 31 декември 2023 г.
