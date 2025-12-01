Младите лекари ще оказват първа помощ на пострадали от протеста

Младите медици обединени от Национален протест "Бъдеще в България" ще оказват медицинска помощ на пострадали по време на протеста, който започва в 18 часа тази вечер.

"Ще бъдем в Триъгълника на властта. Ще носим неща, необходими за оказване на първа помощ при нужда и за промивка при пръскане със сълзотворен газ", пишат младите медици.

"Ще ни познаете по отличителните знаци - медицински маски и ръкавици", посочват те и призовават за мирен протест.

На брифинг от СДВР днес съобщиха, че ще има контролно-пропускателни пунктове на входовете на протеста и предупредиха, че при рушене на обществена собственост и агресия срещу полицаи гражданите ще бъдат извеждани.

Във видеообръщение от "Да, България" предупредиха, че СОБТ (Специализираният отряд за борба с тероризма), известен като баретите, които охраняват и Делян Пеевски, е вдигнат в повишена готовност. В цялата система на МВР са спрени всички отпуски и командировки, като допълнителни полицейски подкрепления са извикани към столицата от Пловдив, Благоевград, Враца и Пазарджик.

Довечера "Продължаваме промяната - Демократична България" организират нов протест срещу проектобюджета за 2026 година под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат!". Той ще се състои от 18.00 часа пред старата сграда на Партийния дом.

Протести са обявени още във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Добрич, Сливен, Ловеч, Нова Загора, Гоце Делчев и др.

На тях опозицията и недоволните граждани ще продължат с исканията си за цялостното оттегляне на план-сметката.