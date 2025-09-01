Лекар от Кюстендил отива на съд за смъртта на 5-годишно дете

В Кюстендил започва дело срещу 54-годишен лекар, обвинен, че поради небрежност е причинил смъртта на 5-годишно момче.

Случаят е от май тази година. Детето от село Стоб, община Кочериново, се почувствало зле. Майка му първо дава лекарства вкъщи, но състоянието му не се подобрява. Вечерта тя се обажда на телефон 112 и на адреса е изпратен екип с дежурния лекар В.П., пише БГНЕС.

По данни на прокуратурата момчето е било в тежко състояние – дехидратирано и с признаци на инфекция, които ясно показвали, че трябва да бъде прието в болница, за да му се направят изследвания, вливания и лечение от специалист.

Вместо това докторът преценява, че няма повод за тревога и съветва родителите да продължат лечението у дома, като им казва, че става дума за „обикновен вирус“.

По-късно същата вечер състоянието на детето рязко се влошава. Родителите отново се обаждат на 112. При пристигането си лекарят установява, че момчето е без пулс. Започва да прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, но усилията му не дават резултат.

Детето е откарано в болницата в Благоевград, където екипът на спешното отделение продължава реанимацията в продължение на 40 минути. За съжаление момчето губи живота си.

Медицинските експертизи след това показват, че детето е страдало от тежка вирусна инфекция, довела до пневмония, възпалено гърло и ушна инфекция. Смъртта е настъпила заради остра дихателна и сърдечна недостатъчност. Специалистите са категорични – ако то е било прието в болница и е било започнало навременно лечение, е щяло да има шанс да оживее.

Затова прокуратурата обвинява лекаря, че е проявил немарливост и не е изпратил незабавно пациента в болница.

Ако бъде признат за виновен, докторът може да получи наказание „лишаване от свобода“. Размерът на наказанието ще зависи от решението на съда.

Делото вече е внесено и предстои процесът да започне.