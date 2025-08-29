Кенеди младши уволни шефа на Агенцията за обществено здраве

Агенцията за обществено здраве на САЩ снощи изпадна в състояние на шок, след като Белият дом предприе действия за отстраняване на директора на Центъра за контрол и превенция на заболяванията и замяната му с настоящия заместник на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, предаде Асошиейтед Прес.

Кризата предизвика тревога сред представителите и на двете основни американски партии, тъй като Кенеди се опитва да прокарва политики срещу ваксините, които противоречат на дългогодишни научни изследвания.

Двама представители на администрацията заявиха, че Джим О'Нийл, вторият по ранг служител в министерството на здравеопазването и социалните услуги, ще замени Сюзан Монарес, дългогодишен правителствен служител и учен. О'Нийл е бивш инвестиционен мениджър, който е работил и във федералното министерство на здравеопазването по времето на президента Джордж Буш, но няма медицинско образование.

Министър Кенеди, лекували ли сте морбили?

Очаква се конфликтът да достигне връхната си точка през следващите седмици, тъй като ключов консултативен комитет, в който Кенеди назначи скептично настроени срещу ваксините членове, се очаква да издаде нови препоръки относно имунизациите, посочва АП. Очаква се комитетът да преразгледа стандартните детски ваксини срещу морбили, хепатит и други заболявания.

Двама републикански сенатори призоваха Конгресът да упражни контрол, а някои демократи заявиха, че Кенеди трябва да бъде уволнен.

Кенеди към момента не е обяснил решението си да уволни Монарес по-малко от месец след като тя положи клетва, но предупреди, че може да последват и други уволнения.