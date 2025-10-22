Доставиха 15 000 ваксини срещу грип за деца

В страната вече са доставени 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца. От днес започва разпределението им в аптечната мрежа, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Ваксината е показана за имунизация при деца от 2-годишна възраст нагоре, като се прилага чрез впръскване в носа.

Напомняме, че децата под 9-годишна възраст, които не са ваксинирани през живота си срещу сезонен грип, следва да получат две дози от ваксината през 28 дневен интервал.

Ваксинация срещу грип при деца се извършва от лекар в лечебно заведение или в имунизационен кабинет на РЗИ при закупуването ѝ от родител от аптечна мрежа. Особено препоръчителна е за деца с хронични заболявания, при които грипно заболяване може да доведе до влошаване на здравословното състояние.

Назална ваксина срещу грип не се прилага при деца с имунна недостатъчност или на имуносупресивно лечение.

Препоръчва се ваксина срещу сезонен грип да се приложи преди началото на грипния сезон, като ваксинация е възможно и по време на грипна епидемия, посочват от здравното министерство.