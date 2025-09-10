Бургаски неонатолози отгледаха недоносено поляче, родителите му закачиха в дома си българско знаме

УМБАЛ Бургас и България завинаги остават част от историята на едно семейство от полския град Краков. Докато са на почивка тук, се ражда тяхната трета дъщеря – Хеленка, цели 11 седмици преди термина. Момиченцето тежи едва 1,4 кг и се нуждае от интензивни медицински грижи.

На смяна в Отделението по неонатология е д-р Слава Коларова - специалист с повече от 30 години опит. Именно тя дава грижата в първия, най-важен момент за едно преждевременно родено дете. Бебето е поставено в кувьоз и остава под специализираните грижи на екипа на отделението два месеца.

За майката Александра това е тежко изпитание – няколко дни след раждането тя трябва да се върне в Полша при другите си две деца. Но част от сърцето ѝ остава в Бургас – в кувьоза, при малката Хеленка. Доверието ѝ в екипа на УМБАЛ Бургас е непоклатимо и след 60 дни чува добрата вест - момиченцето може да се прибере у дома.

Хеленка с родителите си при качването на самолета от Бургас за Краков

Роднини и близки посрещат Хеленка в Краков с мило тържество, на което редом с полското знаме гордо стои и българското – в знак на признателност към лекарите и акушерките от Бургас.

Благодарим ви за цялата подкрепа, която получихме в този труден момент. За вашата топлота, съпричастност и търпение, които ни даваха сила в мигове на несигурност и страх. Всяка усмивка, всяка добра дума и професионалните грижи ни караха да вярваме, че Хеленка е в най-добрите ръце. За нас вие сте истински герои, които правят чудеса всеки ден,“ пишат близките в благодарствено писмо до бургаските лекари.

Майката изразява благодарността си и в социалните мрежи, където споделя, че нейна голяма опора е била д-р Таня Делчева, един от младите специалисти в Отделението по неонатология: „Беше моят утешител, моят „психолог“, когато трябваше да се върна при децата си в Полша, а Хеленка остана в болницата. Тя винаги ще има място в сърцето ми".

Хеленка в ръцете на д-р Таня Делчева

„Такива жестове ни дават смисъл и сила да изпълняваме мисията си – да се борим за най-малките пациенти, независимо колко тежък е стартът им в живота. Най-голямата радост е, когато получаваме снимки и новини за растящи и усмихнати бебета, преминали през нашето отделение“, споделя екипът на Неонатологията.

През дългогодишната си история отделението е натрупало хиляди подобни спомени. В летните месеци тук често се раждат недоносени деца на семейства, прекарали почивката си в Бургас. Благодарности и снимки пристигат от Румъния, Казахстан, Дания, Германия, Русия. И днес екипът се грижи за две бебета, родени с тегло едва 650 грама – още едно доказателство, че чудесата се случват там, където има професионализъм и отдаденост.