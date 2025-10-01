Агресия срещу екип на Спешна помощ в Перник

Инцидент с екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник стана рано сутринта в понеделник. Медиците са извикани за пациент в неадекватно състояние, но при опит за преглед и транспортиране той проявил агресия и нанася удар по лицето на шофьора на линейката.

Д-р Наталия Вашенко, която е била част от екипа, разказа пред bTV, че още при първоначалния опит да измери кръвното налягане пациентът е посегнал и на нея. Наложило се доброволци и колеги да помогнат за пренасянето му от петия етаж до линейката с брезент.

„Пациентът беше в тежко състояние – с чернодробна цироза, енцефалопатия и епилепсия. Проявяваше агресия към всички около него – медици, шофьори и близки. В момента, в който шофьорът се опита да го настани в линейката, последва удар в лицето и травма на лявото око“, обясни Наталия.

Водачът е прегледан в очно отделение, където е установена травма на очната ябълка. След това е освидетелстван и в съдебна медицина, като се оплаква от силно главоболие.

Медиците поискали съдействие от полицията.

От МВР - Перник съобщиха, че пациентът е закачил шофьорa на линейката в областта на бузата.

„Помощни средства като белезници се използват единствено при задържане за срок до 24 часа и при наличие на данни за извършено престъпление. Конвоирането на лица се извършва със специализирани автомобили, а не с линейки“, казаха още оттам.

Близките на пациента обаче са подали жалба срещу медицинския екип с твърдения за „агресивно и нехуманно отношение“.

Над половината от лекарите у нас (56%) са ставали жертва на вербална агресия по време на работа. Други 7% твърдят, че срещу тях е имало физическа агресия. Същевременно 41% от българите споделят мнението, че лекарите сами са си виновни за отношението към тях, показва проучване на Изследователски център "Тренд".

Резултатите бяха представени на форума „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, организиран от Българския лекарски съюз. По време на събитието беше съобщено, че само за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала 8 дисциплинарни производства за на нападение на медицински лица. По данни на МВР от януари 2025 г. до 10 септември регистрираните престъпления срещу здравни специалисти са 75.