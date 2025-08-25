Адв. Андрей Дамянов: Не сме на етап вдигане на здравната вноска

Един процент от минималната работна заплата е напълно адекватна потребителска такса. По-важният въпрос е защо все още нашите политически формации в парламента не поглеждат към здравната реформа. През седмица имаме влизане от скандал в скандал в здравната система. Не сме на етапа вдигане на здравната вноска.

Това каза по БНР адвокат Андрей Дамянов, който представляваше пациентските организации в Надзорния съвет на НЗОК, в коментар по предложението потребителската такса да скочи драстично, както настояват от Българския лекарски съюз.

Според него смисълът на тази такса е да бъде осигурено финансирането на т.нар. лични лекари. "Това е частна практика, която няма откъде да вземе средства за съществуването си", посочи той..

Изискванията към личните лекари са доста. Тази такса е необходима – спор няма. Друг е въпросът какъв е справедливият размер, каза Дамянов и допълни - "Няма спор, че има страхотни лични лекари, но и че има лични лекари, не са на висотата на нашите очаквания."

Бившият член на НС на НЗОК призна, че пациентите няма да са много щастливи от подобна промяна.

Според него вдигането на потребителската такса следва да е само в големия пакет за реформи в здравеопазването в посока "здравна система, обърната към пациента", а компромисът, който политиците правят, само уврежда здравето на нацията.

"В социалистическия период България имаше нелоша здравна система – мрежа, разпространена сравнително равномерно на територията на страната. В малките градове имаше лекари с добра експертиза", коментира Андрей Дамянов.

"С промените през 90-те години нашата страна започна да се лута между двата модела, но особено в последните 15 години започна да надделява този принцип – парите следват пациента. От момента, в който беше наложен този принцип, започна крахът на здравеопазването в България. Стотици лечебни заведения загубиха своя персонал. Голяма част от здравните грижи се концентрира в големите градове. Държавата абдикира от своята роля да предоставя адекватни здравни грижи на населението", заяви той.

В градове като Козлодуй и Оряхово хората започват да пътуват по 50-60-100 км, за да получат здравна помощ, когато лекар излезе в отпуск. Има немалки градове, в които няма специалист УНГ например, даде примери адвокат Дамянов.