Бившият зам.-кмет на Варна: Не съм уличил Благомир Коцев в престъпление

"Вече заявих, че показанията ми пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплахи. Подчертавам ясно: в тях не съм уличил кмета на Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация."

Това написа във Фейсбук бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов. На 8 септември той съобщи, че е получил заплахи за живота си веднага след като е депозирал в Софийската градска прокуратура заявление, че показанията му срещу Коцев са взети под натиск.

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста.

Впоследствие съставът на второинстанционния съд, който трябваше да преразгледа искането, си направи отвод. Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров твърдят, че във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки, ангажиран с участие при разглеждането му съдия.

Два дни след това апелативният съдия Георги Ушев, част от втория състав, назначен да преразгледа мярката за неотклонение на Коцев, също си направи отвод. Съображенията му са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия, включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.