Бившият зам.-кмет на Варна: Получих заплахи за живота си

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който бе в нелегалност от известно време, написа във Фейсбук, че е получил заплахи за живота си веднага след като е депозирал в Софийската градска прокуратура заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск.

Иванов напомня, че е поискал да бъде разпитан пред съдия в присъствието на адвокат. Всичко това той споделил в социалната мрежа, но постът бил свален.

"Не от мен и поради причина, която остава неясна за мен. Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители", посочва Диан Иванов.

На 16 юли бившият заместник на Коцев в Община Варна снима заявлението си до СГП, в което се отказва от показанията си по делото срещу Коцев, защото са "неверни, тъй като същите са дадени под натиск от служители на КПК-гр. София."

По-късно постът му във Фейсбук действително изчезна.

Диан Иванов заявява, че не се е крил - през цялото време бил в дома си. Но до ден днешен нито една институции не се е свързала с него, "за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания".

"Предстои ново разглеждане на мерките за неотклонение и поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели. Предстои да разберем какво ще се случи с мен…", пише заместникът на Благомир Коцев.

Градоначалникът на Варна Коцев е разследван за корупция. Според бизнесдамата Пламенка Димитрова с фирмата си кандидатствала за обществена поръчка за 1,5 млн. лв. за изхранване на деца в неравностойно положение. Заедно с "договорите" към поръчката общата стойност възлизала на 5 милиона. Той е в ареста, което предизвика бурни протести в морската столица в негова защита.

Димитрова твърди, че кметът и общински съветници от неговата партия са ѝ поискали неназован процент от поръчката и отделно друга сума за финансиране на партията, за да продължи бизнесът ѝ да съществува. Тя работела с общината от 16 г. Сега поръчката била спечелена от друга фирма. Именно Димитрова подаде и сигнал срещу Благомир Коцев, който се разследва в момента.

Диан Иванов пък бе вторият ключов свидетел срещу кмета, но обяви, че е дал показания под натиск. Той подаде оставка от поста, като посочи лични и здравословни причини за решението си.