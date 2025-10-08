Отвъд приключенията: HUAWEI WATCH Ultimate 2 стъпи на пазара у нас в атрактивен комплект с Huawei FreeBuds Pro 4 и още екстри

От днес новият HUAWEI WATCH Ultimate 2, първият смартчасовник със сонарно-базирана подводна комуникация, вече е наличен на българския пазар. До 4 ноември 2025 година клиентите на А1, Yettel, Vivacom, Technopolis, Техномаркет, Зора и избрани партньори на дистрибутора Поликомп, могат да го закупят в комплект с безжичните слушалки от най-висок клас Huawei FreeBuds Pro 4 и 3-месечен безплатен достъп до VIP услугата Huawei Health+.

Обявен наскоро в Париж, в рамките на глобалната премиера на есенната колекция от носими устройства на Huawei, сред които още новата серия Huawei GT 6, ново изданиe на Huawei D2, и новите слушалки Huawei FreeBuds 7i, новото поколение на култовата серия Huawei Watch Ultimate идва с обновен дизайн и ключови новости в параметрите и функционалността, особено по отношение на гмурканията в дълбоки води. Този премиум смартчасовник е изработен от изключително издръжлив аморфен метал на циркониева основа и предлага водоустойчивост до 150 метра дълбочина, както и функции за подводна комуникация. Той е оборудван и с иновативна система GAP Antenna, която гарантира бърза и лесна свързаност дори в екстремни условия. HUAWEI WATCH Ultimate 2 се предлага още с HD карти на голф игрища и професионални функции за дейности на открито, което го прави естественият избор за професионални атлети, активно спортуващи, любители на природата, пътешественици и приключенци. И за първи път в серията Ultimate – и с поддръжка на eSIM. От края на октомври, българските потребители ще могат да се радват и на гласов асистент на български в тренировъчните режими, както и на безконтактни плащания през часовника, благодарение на приложението Quicko.

Фотограф: Лора Динева

Заснето с Huawei Pura 80 Ultra

Подводна сонарна комуникация до 150 м

HUAWEI WATCH Ultimate 2 е първият смартчасовник, който поддържа гмуркания до 150 метра заедно с възможности за подводна комуникация, както и за обаждания и слушане на музика. Той въвежда невиждана досега функция за комуникация, базирана на сонар, която позволява на потребителя да изпраща предварително зададени съобщения и емотикони до други часовници в рамките на 30 метра. Той има и функция SOS под вода, която поддържа максимален обхват от 60 метра, което може да помогне за улесняване на навременната помощ в случай на спешност.



Фотограф: Лора Динева

Заснето с Huawei Pura 80 Ultra

Бърза и стабилна комуникация благодарение на GAP Antenna и Sunflower навигация

Иновативната система GAP Antenna на HUAWEI WATCH Ultimate 2 усилва силата на сигнала на открито. Системата Sunflower е подсилена от двулентово петсистемно позициониране и усъвършенствани алгоритми, за да осигури прецизна навигация в трудни условия. Часовникът може дори да се използва за самостоятелно осъществяване на разговори, благодарение на функцията eSIM, а шумопотискането с изкуствен интелект поддържа разговорите ясни сред природните стихии. Допълнителни нови функции, като разпознаване на падания, SOS съобщения при спешност и функция за мониторинг на висока надморска височина (High Altitude Monitoring) се грижат за безопасността на любителите на приключения на открито по всяко време.

Стилни цветове, издръжливост, и 11-дневен живот на батерията

HUAWEI WATCH Ultimate 2 се предлага в цветове Blue и Black, с корпус от аморфен метал на циркониева основа, двуцветен нанокристален керамичен безел и сапфирен кристал за отлична издръжливост. И двете версии идват с второ, удължено рама за каишката от флуороеластомер, съответно в синьо-бяло и в черно, а синята версия идва и с втора титаниева верижка в комплекта, която го превръща в премиум бизнес модел от най-висок клас. Различните лица на Huawei Watch Ultimate 2 са уловени във фотосесията на Лора Динева, заснета с новата Huawei Pura 80 Ultra.

Фотограф: Лора Динева

Заснето с Huawei Pura 80 Ultra

Здравен мониторинг от висок клас

Системата TruSense™ на Huawei Watch Ultimate 2 се базира на разпределената технология X-TAP и задни суперсензорни модули, за да предостави до 11 ключови здравни показатели чрез функцията „Health Glance“ – бърз преглед на здравето. Часовникът предлага и измервания на кислородната сатурация (SpO2) чрез върха на пръста, които се актуализират в реално време и могат да се наблюдават непрекъснато, както и точно проследяване на сърдечния ритъм и съня. Режимът за пестене на батерията поддържа до 11 дни употреба без зареждане, а стандартният режим поддържа впечатляващите 4,5 дни употреба без зареждане.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 задава нов стандарт при носимите устройства, където дейностите на открито са с приоритет, наред с функциите за наблюдение на здравето и ежедневното удобство. Той бележи началото на нова ера за любителите на приключения и активности на открито.

Цена и наличност

Считано от 08.10. до 04.11.2025 г. HUAWEI Watch Ultimate 2 ще се предлага в комплект с HUAWEI FreeBuds Pro 4 на препоръчителна цена от 1799 лв./ € 919,84 за цвят Black и 1999 лв./ € 1022,10 за цвят Blue с включена допълнителна титаниева верижка в кутията. Към продукта може да се активира и услугата HUAWEI Health+, достъпна безплатно за първите 3 месеца. Пълните условия за услугата са достъпни в приложението HUAWEI Health. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите. Офертите са валидни до изчерпване на количествата в официалната партньорска мрежа на Huawei за България, която включва A1, Vivacom, Yettel, Технополис, Техномаркет, верига магазини Зора и избрани партньори на дистрибутора Поликомп, където можете да получите и допълнителни отстъпки до 200 лв. / € 102,26 в периода до 4 ноември. Офертата и отстъпката може да варира в различните партньори.

Повече информация HUAWEI WATCH Ultimate 2 може да намерите на: https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-ultimate-2/.