А1 България с големи амбиции за мобилната си и фиксирана мрежа

А1 България показа най-важните си постижения и тенденции в развитието на технологиите и услугите за потребители и бизнес. Телекомът представи развитието на фиксирани и мобилни мрежи, дигитални услуги и устройства. Сред ключовите моменти бяха премиерата на новата серия смартфони Apple iPhone 17 още в първия ден от старта на продажбите им в България. Кактои и официалното връчване на отличието на Ookla за най-бърза мобилна мрежа в Европа. Всичко това беше демонстрирано на традиционното събитие за медии A1 Tech Trip, този път посветено на 30-годишнината на А1 България.

Последният щрих към програмата добави и специалната капсулна модна колекция на Николай Божилов, вдъхновена от технологичното развитие на компанията и. Дрехите от нея са направени от мрежови компоненти, части от мобилни и ТВ устройства, което ѝ придава интересна комбинация от футуристичен, но и леко ретро вид.

Първи в Европа по скорости

А1 България е първа по скорости на мобилната връзка в Европа, като това е оценката на Ookla, компанията, която стои зад популярната платформа Speedtest.net. Телекомът предлага свързаност със скорост от 216 Mbps на сваляне, а в София е 358 Mbps. Това поставя страната ни на седмо място в света, а столицата ни – като лидер по 5G скорости в Източна Европа.

Анализаторът в Ookla Люк Кийхоу, показа данни, според които страната ни се нарежда на шесто място в света по мобилна скорост за периода май – юли 2025 г., а 5G мрежата на А1 България е най-бързата в Европа с преднина от над 25% спрямо следващата държава.

Причините за отличното представяне на телекома се дължи основно на факта, че модернизацията към 5G се осъществява на база изграждането на самостоятелна услуга или т.нар. SA. Другият подход, който позволява по-бързо разгръщане, но по-ограничени технически възможности – DSS използва вече наличната 4G инфраструктура. Но не само, тъй като и други държави по света развиват 5G SA.

Стратегическата посока на развитие на мрежата на А1 България е в продължаване разгръщането на 5G SA, включително и по някои ключови транспортни коридори, модернизация на фиксираната мрежа към многогигабитови скорости, включително и чрез проекти по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както и експериментиране в мобилните технологии от шесто поколение (6G).

По време на събитието Живко Ковачев, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1 България, получи официално наградата на Ookla за най-бърза мобилна мрежа в Европа от Тибор Ратоний, старши съветник в Ookla. Ковачев представи и предстоящите проекти на А1 България, сред които първата в света демонстрация на 5G SA роуминг в партньорство с COSMOTE в рамките на проекта 5G SEAGUL. Компанията работи и по още два трансгранични проекта, съфинансирани от Европейския съюз – WAVEO за непрекъсваеми 5G роуминг услуги между България и Румъния и Multimodal-5G за транспортния коридор Крит–Пирея–Атина–Симитли. Ковачев допълни, че за последните пет години са вложени над 220 млн. лева в модернизация към пето поколение и това е осигурило покритие на малко под 2 хил. населени места в страната или 88.2% от населението.

Новите дигитални услуги и iPhone 17

В продължение на темата за иновациите Майя Раковска, директор „Продукти, услуги и роуминг“ в А1, разказа за еволюцията на услугите Select, които дават възможност на клиентите сами да определят дигиталните възможности, включени в плановете им. Новото развитие на услугите включва както практически полезни функционалности – например проследяване на средна скорост в реално време, така и възможности с подчертан социален акцент. Сред тях е опцията за автоматично дарение към избрана кауза директно през приложението Моят А1, която показва как технологиите могат да се превърнат в инструмент за положителна промяна.

Александър Колев, мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“, представи данни за пазара на мобилни устройства и аксесоари в България. Той демонстрира най-новата серия смартфони на Apple iPhone 17, чиито официални продажби стартираха днес. Той подчерта, че най-нетърпеливите почитатели на марката могат да ги закупят още през първия уикенд в магазините на А1 в моловете в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

По-малко известният технологичен бизнес

Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в А1, акцентира върху нарастващото значение на дигиталните решения за корпоративните клиенти. Той сподели реализирани проекти за киберсигурност, системна интеграция и AI автоматизация в компании като Пощенска банка, Abrites, Софийска вода и Electrohold. Семерджиев подчерта, че чрез специализираните пакети A1 Security бизнесът получава надеждна защита и възможност да изпълни изискванията на европейската регулация NIS2, докато AI автоматизацията подпомага ефективността, намалява рутинните дейности и подобрява предвидимостта на разходите.

Мода с ретро-футуристичен привкус

Гостите на събитието се насладиха и на специално създадената по повод 30-годишнината на А1 капсулна модна колекция на дизайнера Николай Божилов. Тя по артистичен и въздействащ начин пресъздава етапите на комуникационната еволюция. Вдъхновена от технологичния път на компанията, колекцията съчетава мода и иновации чрез облекла от рециклирани и преосмислени материали – мобилни телефони, кабели, платки, дисплеи, фотоапарати и други технологични компоненти. Ревюто предложи смел микс от техно-арт, винтидж електроника и съвременен авангарден дизайн, превръщайки подиума в символичен разказ за прехода от аналоговото начало до дигиталната свързаност на днешния свят – и напомни, че развитието на А1 през последните три десетилетия е неделима част от развитието на технологиите и телекомуникациите в България.