Зеленски: Украйна спря руското настъпление към Суми

След няколко месеца на ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна спряха руското настъпление в североизточна Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.
„Към днешна дата можем да заявим, че руската настъпателна операция в Сумска област е напълно осуетена от нашите сили“, написа президентът в социалната мрежа „Телеграм“ след проведени консултации с армейското ръководство, включително с главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.
„Боевете в граничните райони продължават, но руската групировка вече не е в състояние да атакува“, твърди Зеленски.
През юни руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да завладее буферна зона от около 10 километра в в граничната украинска Сумска област.
