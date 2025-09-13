Зеленски: Украйна спря руското настъпление към Суми

OFFNews 13 септември 2025 в 09:00 909 0
Володимир Зеленски

Снимка Архив
Володимир Зеленски

След няколко месеца на ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна спряха руското настъпление в североизточна Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.

„Към днешна дата можем да заявим, че руската настъпателна операция в Сумска област е напълно осуетена от нашите сили“, написа президентът в социалната мрежа „Телеграм“ след проведени консултации с армейското ръководство, включително с главнокомандващия ВСУ Александър Сирски. 

„Боевете в граничните райони продължават, но руската групировка вече не е в състояние да атакува“, твърди Зеленски.

През юни руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да завладее буферна зона от около 10 километра в в граничната украинска Сумска област. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Иво Димчев: Аз съм си аз и съм ОК със себе си. Би трябвало и вие да сте