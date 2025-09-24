Взрив в центъра на Осло. Неофициално: Задържан е 13-годишен

OFFNews 24 септември 2025 в 08:10 610 0
Изглед от Осло

Снимка БТА/АП
Взрив избухна в центъра на Осло

За взрив в центъра на столицата на Норвегия Осло съобщи местната полиция. На мястото е открито второ взривно устройство, съобщи Ройтерс. 

Извъриен е контролиран взрив, задържан е заподозрян за разпит, уточнява БТА. Засега няма информация за пострадали при взрива в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.

Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, най-вероятно е било бойна граната, съобщи полицейски служител. По думите му, основната версия по която работят разследващите, е разчистване на сметки между престъпни банди.

Телевизия Те Фау 2 и изданието "Афтенпостен", цитират анонимни източници, според които задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър. 

Полицията засега отказва коментар по случая, посочва Ройтерс.

