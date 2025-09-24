Взрив в центъра на Осло. Неофициално: Задържан е 13-годишен

За взрив в центъра на столицата на Норвегия Осло съобщи местната полиция. На мястото е открито второ взривно устройство, съобщи Ройтерс.
Извъриен е контролиран взрив, задържан е заподозрян за разпит, уточнява БТА. Засега няма информация за пострадали при взрива в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.
Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, най-вероятно е било бойна граната, съобщи полицейски служител. По думите му, основната версия по която работят разследващите, е разчистване на сметки между престъпни банди.
Телевизия Те Фау 2 и изданието "Афтенпостен", цитират анонимни източници, според които задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.
Полицията засега отказва коментар по случая, посочва Ройтерс.
