ВСУ удари руското пристанище Оля, поразен е кораб с компоненти за шахедите от Иран

OFFNews 15 август 2025

Снимка ВСУ

Украинските отбранителни сили нанесоха удар по морско пристанище в руската Астраханска област на Руската федерация, като поразиха кораб с компоненти за шахедите от Иран, съобщи Генералният щаб на ВСУ. 

„Като част от намаляването на възможностите на противника да извършва въздушни удари, подразделения на Силите за специални операции нанесоха удар по морското пристанище „Оля“, се казва в доклада, цитиран от УНИАН. 

Пристанището се използва от Русия като важен логистичен пункт за доставка на военни стоки от Иран.

„Според наличната информация е ударен корабът „Порт Оля 4“, натоварен с компоненти за безпилотния летателен апарат тип „Шахед“ и боеприпаси от Иран“, уточняват от ВСУ. 

Резултатите от удара се изясняват.

