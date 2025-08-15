ВСУ удари руското пристанище Оля, поразен е кораб с компоненти за шахедите от Иран

Украинските отбранителни сили нанесоха удар по морско пристанище в руската Астраханска област на Руската федерация, като поразиха кораб с компоненти за шахедите от Иран, съобщи Генералният щаб на ВСУ.
„Като част от намаляването на възможностите на противника да извършва въздушни удари, подразделения на Силите за специални операции нанесоха удар по морското пристанище „Оля“, се казва в доклада, цитиран от УНИАН.
Пристанището се използва от Русия като важен логистичен пункт за доставка на военни стоки от Иран.
„Според наличната информация е ударен корабът „Порт Оля 4“, натоварен с компоненти за безпилотния летателен апарат тип „Шахед“ и боеприпаси от Иран“, уточняват от ВСУ.
Резултатите от удара се изясняват.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Кремъл не планира да има обща декларация със САЩ след срещата Тръмп-Путин
Кремъл не планира да има обща декларация със САЩ след срещата Тръмп-Путин
Божанков: Отделих твърде много време на едните копейки, а Величие ги пропуснах. Ще се реванширам
Божанков: Отделих твърде много време на едните копейки, а Величие ги пропуснах. Ще се реванширам