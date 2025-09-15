Великобритания и САЩ ще подпишат пакт в ядрената енергия

Великобритания и САЩ ще подпишат споразумение за съвместна работа по развитието на ядрената енергетика. Това ще се случи по време на държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп тази седмица. Споразумението ще помогне за осигуряването на инвестиции за нови централи, съобщават от кабинета в Лондон, цитиран от "Ройтерс".

През последните месеци британското правителство предприе мащабни усилия за разширяване на ядрената енергетика и обеща да инвестира 14 млрд. паунда в нова централа, Sizewell C и да придвижи плановете на Rolls-Royce за изграждане на блок за първите малки модулни реактори (SMR) в страната.

Целта е да се ускорят нови проекти и инвестиции, включително планове, които се очаква да бъдат обявени от американската компания за ядрени реактори X-Energy и британската Centrica за изграждане на до 12 усъвършенствани модулни реактора в североизточна Англия.