Убиецът на Чарли Кърк гравирал патроните си с антифашистки лозунги, още го издирват

OFFNews 12 септември 2025 в 07:45 3410 5
Кърк малко преди да го гръмнат

Снимка БТА/AP
Кърк малко преди да го гръмнат.

Ден след публичното убийство на популярния консервативен активист и съратник на Доналд Тръмп – Чарли Кърк, американските власти продължават да издирването извършителя.

Публичното убийство на Чарли Кърк по време на среща със студенти и симпатизанти в университета Utah Valley, което потресе американското общество, продължава да е в центъра на вниманието на медиите зад океана.

Департаментът за обществена сигурност на щата Юта разпространи видео, което показва заподозрения за убийството на Чарли Кърк да тича по покрива на една от сградите на университета, след което навлиза в гориста местност и се изгубва от обхвата на камерите. Там е намерено и оръжието на престъплението – мощна дългоцевна пушка с ръчно зареждане.

Позовавайки се на секретен бюлетин от разследването "Уолстрийт джърнъл" писа, че 3 неизстреляни патрона в пълнителя на оръжието на убиеца, са били гравирани с антифашистки послания и в защита на транссексуалните хора. Лицето е било облечено с тъмни дрехи и според властите е на възраст между 20 и 30 години.

Властите нямат идея дали заподозряният убиец е все още на територията на щата Юта и отправиха призив към гражданите да сезират властите, ако имат каквато и да е информация, която може да доведе до неговия арест. ФБР обяви награда от 100 долара за информация за стрелбата.

На пресконференция в Юта ръководителят на Департамента за обществена сигурност Бо Мейсън, заяви че властите разполагат с добър видеозапис на извършителя, който засега няма да бъде излъчен, и добави, че разследващите използват технологии за разпознаване, които ще доведат до неговия арест.

Преди пресконференцията бяха публикувани и снимки на заподозрения, облечен в черна тениска с американско знаме и орел, шапка с триъгълник, слънчеви очила и черна раница.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс се срещна със семейството и близките приятели на Кърк в Солт Лейк Сити и пътува с тях и ковчега с тленните останки на убития активист до Финикс, където беше неговият дом и седалището на оглавяваната от него консервативна младежка организация Turning Point, съобщава БНР.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -6700

    5

    Gunteer

    12.09 2025 в 09:55

    -0
    +0
    Gavrilov, кой е този единствен източник? Защото сега го чета в Уолстрийт Джърнъл

    -6700

    4

    Gunteer

    12.09 2025 в 09:46

    -0
    +1
    Защитниците на тоя кретен, убиеца, трябва да знаят, че наскоро един транссексуален Робин Уестман, който преди това е бил Робърт, изби деца в училище! Какво стана сега? Кой е добрият човек в тая гнусна история? Защо ли толкова транссексуални мъже са пълни боклуци, докато се опитват да внушат, че са по-нежни от жените? Мъжът си остава мъж и независимо колко пари ще изхарчи да стане жена, винаги ще се опитва да доказва колко е велик, ако ще да е най-простия комплексар.

    1700

    3

    Gavrilov

    12.09 2025 в 09:42

    -0
    +0
    Тази глупост за гравираните куршуми няма ли да си я оттеглите, след като единствения източник го направи вече...
    Разбирам, че нямате кореспонденти навсякъде, но това граничи с мърлящина.

    24568

    2

    dolivo

    12.09 2025 в 09:41

    -0
    +0
    Точно Тръмп разкарва транс откачалките.

    Кърк поддържаше Тръмп.

    Но ако искате си чешете езиците колко бил лош Тръмп.

    А САЩ, че е гарантирано оръжието от конституцията, също не го разбираме, това е съвсем отделна тема.

    И Канада е пълна с оръжие заради лова, няма чак толкова стрелба. Но ще има, ако продължават с лявата прогресивна политика. Вече са на 80% от всеки долар обеднели спрямо САЩ.

    242

    1

    Октим

    12.09 2025 в 09:03

    -1
    +0
    Току-що чета колко издънки и непрофесионални грешки има в търсенето му като съществува и възможността никога да не го хванат. Но след като иранжевото добиче се е оградил с нещастни аматьори като самия него ... това е положението!
     
    X

    Теодор Борисов на гости на Футболни фенове веднага след мача на младежите в Баку