Турция арестува 48 за корупция, сред тях е опозиционен кмет

Турски прокурор разпореди задържането на 48 заподозрени, сред които кметът на управлявания от опозицията район Байрампаша в Истанбул, в рамките на разследване за корупция, съобщи днес турската държавна телевизия ТРТ Хабер, предаде БТА.

Полицията е провела ранни сутрешни обиски на 72 места, за да изземе документи и да задържи заподозрени по обвинения, включително за присвояване, подкуп и манипулиране на търгове, според турската медия.

В публикация в Екс кметът на Байрампаша Хасан Мутлу от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) заяви, че няма какво да крие и нарече разследването „политическа операция, основана на неоснователни клевети“.

Арестите се извършват в контекста на продължаващи от почти година разследвания срещу НРП и общините, управлявани от нея, в рамките на които стотици членове на партията бяха арестувани и вкарани в затвора, припомня Ройтерс. Съдебно решение, което се очаква в понеделник, може да отстрани лидера на НРП в дело, което се разглежда като тест за крехкия баланс в страната между демократичните институции и централизираната власт, като увеличи правния натиск върху партията.

