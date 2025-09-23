Турски търговец може да отнесе 353 000 евро глоба за спекулиране с цената на олиото

Собственик на магазин от южния турски окръг Хатай може да получи глоба от 17,2 милиона турски лири (353 000 евро) заради публикувано от него видео, в което спекулира с цената на олиото, съобщи турското министерство на търговията, цитирано от БТА.

По информация на Министерството случаят е свързан с видео, в което собственикът на магазина заявява, че 5-литрова бутилка олио за готвене, закупена за 150 турски лири (3,08 евро), се продава за 450 лири (9,22 евро), което според видеото „носи 200 процента печалба“.

След публикуването на видеото кадрите са били разпространени широко в турските социални медии, отбелязва „Тюркийе тудей“. Властите също така са наложили санкции на четири популярни акаунта в социалните медии в Турция, които са споделили видеото без да го проверят, като всеки един от тях може да бъде глобен с между 850 000 лири (17 425 евро) и 8,5 милиона лири (174 250 евро).

За да изясни случая, заместник-министърът на търговията Махмут Гурджан заяви днес, че „цената от 150 лири се отнася до нивата от 2023 г. и няма връзка с тези от 2025 г.“. Той добави, че действителната покупна цена на едро към момента на проверката е била около 351 лири (7,18 евро).

Търговецът на хранителни стоки е задържан и е предаден на прокурор. Той е признал, че представените от него цени не са били реални, а идеята му е била да направи хумористично видео, отбелязва още „Тюркийе тудей“.