Трима души загинаха в морето край два плажа в Одеса заради невзривени боеприпаси

10 август 2025
Трима души загинаха при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област. Къпането на тези плажове е забранено, подчертават местните власти.

Един мъж е загинал на плаж край село Каролино-Бугаз, докато друг мъж и жена са загинали край разположеното наблизо селище Затока – и двете разположени южно от града, заяви областният управител Олег Кипер.

„И тримата са загинали при взрив на експлозиви, докато са плували на забранени места. Това отново доказва, че навлизането в непроверени води е фатално опасно!“, предупреди той в изявление, публикувано в Телеграм.

Черноморското крайбрежие е популярна лятна дестинация в Украйна, но властите призовават за повишено внимание, откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода.

Олег Кипер допълва, че 32 плажа в Одеска област се смятат за безопасни за къпане, като 30 от тях са разположени в самият град.

