Тръмп ще съди Ню Йорк Таймс за 15 милиарда долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще съди вестник "Ню Йорк Таймс" за обида и клевета за 15 милиарда долара, предаде Ройтерс.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви Тръмп в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая, уточнява БТА. ""Ню Йорк Таймс" твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА", написа Тръмп. 

"Ню Йорк Таймс" не отговори веднага на искането за коментар, посочи Ройтерс.

Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му. 

