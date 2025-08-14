Степни хищници спряха руска атака към Покровск

Изненадващото настъпление е ход на Путин да засили позициите си преди срещата с Тръмп

OFFNews 14 август 2025 в 08:13 5144 1

Снимка Укринформ

Войници от 59-та бригада „Степни хищници“ от Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна, с помощта на бомбардировачи и FPV дронове, отблъснаха атака на руски окупатори в посока Покровск и унищожиха площадките, от които са били изстреляни безпилотните летателни апарати, съобщи Укринформ, като се позовава на публикация на оперативно-стратегическата група войски от Днепър във Facebook.

„И този път атаката беше напълно осуетена с помощта на бомбардировачи и FPV. Унищожени бяха и стартовите площадки на операторите на безпилотни летателни апарати, от които се изстрелват дронове за прикриване на тези атаки“, се казва в публикацията.

Ситуацията в Покровск, Донецка област, в момента е най-трудна: руските войски са на около километър разстояние, а в града остават 1327 цивилни. Силите за отбрана удържат настъплението на окупаторите, съобщи по-рано началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин

Според него евакуацията от града в момента е възможна само с подкрепата на украинските военни. 

Руските сили съобщават, че са постигнали значителен напредък в офанзивата си към Покровск. Изненадващото настъпление се смята за внимателно изчислен ход от страна на Владимир Путин, в опит да си засили позициите преди насрочената за утре среща с американския президент Доналд Тръмп.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3532

    1

    Деспин Митрев

    14.08 2025 в 10:12

    -0
    +6
    Украйна да работи върху ядреното оръжие - очевадно е, че на друго не може да се разчита.
     
    X

    Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул