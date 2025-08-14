Степни хищници спряха руска атака към Покровск

Войници от 59-та бригада „Степни хищници“ от Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна, с помощта на бомбардировачи и FPV дронове, отблъснаха атака на руски окупатори в посока Покровск и унищожиха площадките, от които са били изстреляни безпилотните летателни апарати, съобщи Укринформ, като се позовава на публикация на оперативно-стратегическата група войски от Днепър във Facebook.

„И този път атаката беше напълно осуетена с помощта на бомбардировачи и FPV. Унищожени бяха и стартовите площадки на операторите на безпилотни летателни апарати, от които се изстрелват дронове за прикриване на тези атаки“, се казва в публикацията.

Ситуацията в Покровск, Донецка област, в момента е най-трудна: руските войски са на около километър разстояние, а в града остават 1327 цивилни. Силите за отбрана удържат настъплението на окупаторите, съобщи по-рано началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин

Според него евакуацията от града в момента е възможна само с подкрепата на украинските военни.

Руските сили съобщават, че са постигнали значителен напредък в офанзивата си към Покровск. Изненадващото настъпление се смята за внимателно изчислен ход от страна на Владимир Путин, в опит да си засили позициите преди насрочената за утре среща с американския президент Доналд Тръмп.