Стачка на летища в Белгия, отменят полети и от София за Брюксел

Поради форсмажорни обстоятелства и планирана национална стачка днес на летище Брюксел се налага да бъдат анулирани полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София.

Това съобщи на своята фейсбук страница авиокомпания „България Еър“, позовавайки се на официално съобщение, издавано от авиационните власти или летището в Брюксел.

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 г. Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната.

От авиокомпанията съветват пътниците да следят сайта и официалните комуникационни канали за допълнителни подробности.

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети днес заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА.

Летището в Брюксел съобщи, че отменя всички заминаващи полети, някои от пристигащите също ще имат забавяне или промяна в графика. Белгийски профсъюзи се обединиха да протестират срещу плановете на правителство да направи промени в пенсиите и заплатите на фона на нарастващия бюджетен дефицит на страната.

Градският транспорт също ще бъде засегнат от протестните действия.