Случващото се в САЩ е обезпокоително, заяви папа Лъв XIV

Папа Лъв XIV

Снимка БТА/АП
Папа Лъв XIV

Папа Лъв XIV заяви, че е обезпокоен от някои от нещата, случващи се в Съединените щати, в интервю със старши кореспондента на католическото електронно издание „Крукс“ Елиз Ан Алън, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, каза роденият в САЩ понтифик.

„Но не се страхувам да повдигам въпроси, които мисля, че са истински евангелски въпроси, които се надявам хората от двете страни на политическия спектър, както се казва, да могат да чуят“, допълни той.

„В един от последните си разговори с вицепрезидента на Съединените щати, не съм водил директни разговори с президента, нито съм се срещал с него, говорих за човешкото достойнство и колко е важно то за всички хора, където и да са родени, и се надявам да намерим начин да уважаваме човешките същества, включително в политиката, която водим, и при решенията, които вземаме“, категоричен е главата на Римокатолическата църква.

„Очевидно е, че в Щатите се случват някои неща, които са обезпокоителни“, подчерта папата.

„Продължаваме да търсим начини поне да отговорим и да повдигнем някои от въпросите, които трябва да бъдат зададени“, каза Лъв XIV.

