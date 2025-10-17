Силна експлозия в жилищен блок взе две жертви в Букурещ (снимки)

Двама души са загинали, а десет други са ранени при силна експлозия в жилищен блок в Букурещ, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.
Инцидентът е станал тази сутрин в един от секторите на румънската столица.
Експлозията в сектор 5 е засегнала апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок. На място са били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF), информират от Департамента за извънредни ситуации.
От Инспектората още съобщиха, че 11 души са погълнали дим при експлозията, а издирвателно-спасителните екипи продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани. Експлозията е засегнала и друг жилищен блок в близост, при който се наблюдават откъсвания на строителни елементи от фасадата на сградата.
Ранените при експлозията са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ. Оказана е и помощ за евакуацията на граждани, които се намират в рисковата зона.
Полицията е ограничила периметъра около експлозията и е отклонила движението в засегнатия район на Букурещ.
