В Москва започна срещата между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин, съобщават руските медии.

Кремъл разпространи кадри от началото на разговора.

„Путин приема специалния представител на президента на САЩ Уиткоф, съобщи пресслужбата на държавния глава“, пише пропагандното издание РИА Новости.

В същото време, CNN съобщава, че преди посещението на Уиткоф в Москва, Тръмп се е съмнявал в готовността на Путин да спре войната в Украйна и най-вероятно се страхува да не стане „измамено камилче“.

В деня преди срещата на специалния представител на САЩ с руския президент обаче Тръмп заяви, че ще изчака края на преговорите, за да реши дали да наложи нови санкции срещу Русия.

„Предстои среща с Русия. Ще видим какво ще се случи. Ще вземем решение в този момент“, подчерта той.

Също така, ден преди посещението на Уиткоф, Тръмп разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят нови санкции срещу Русия. Според украинския лидер те биха могли „значително да променят“ руската икономика.

На свой ред, както подчерта CNN, американският президент все повече губи търпение към съпротивата на Русия срещу неговите мирни усилия и нарича въздушните атаки срещу Украйна „отвратителни“, обвинявайки Путин, че „говори глупости“ по време на телефонните им разговори.

Американският президент наскоро заяви, че дава на Русия 10-12 дни, за да постигне споразумение за прекратяване на огъня в Украйна и че в противен случай САЩ ще наложат строги търговски мита и вторични санкции срещу страните, които продължават да купуват руски петрол.

Високопоставени американски представители обаче предупреждават, че САЩ могат да се изтеглят от конфликта, ако мирните преговори не са успешни.