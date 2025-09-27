САЩ отнеха визата на колумбийския президент

Държавният департамент на САЩ ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк.

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа X.

Американският президент Доналд Тръмп и преди това е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика.