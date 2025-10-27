Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Самолет, който изчезна по маршрута между Хепи Вали–Гус Бей (Нюфаундленд и Лабрадор) и Гренландия, е бил открит, съобщиха от датската летищна администрация. На борда е имало само един човек - пилотът, който е загинал.
Властите издирваха самолета през целия уикенд, съсредоточавайки операцията около планината Сермициак, разположена на 15 километра североизточно от Нуук – столицата на Гренландия. Въздушното търсене в събота беше прекратено заради лоша видимост и тежки метеорологични условия. В неделя издирването беше подновено по вода.
Според гренландските медии времето днес се е подобрило след мъглата през уикенда, което е позволило мястото на инцидента да бъде установено.
„Самолетът беше открит на планината Сермициак, но на място, което в момента е недостъпно, което затруднява властите да предприемат допълнителни действия на този етап“, заяви Брайън Томсен от полицията на Гренландия.
Близките на загиналия са уведомени.
