Съдят бившата първа дама на Южна Корея

В Южна Корея започна наказателен процес срещу съпругата на импийчнатия бивш президент Юн Сук Йол, съобщава Ройтерс. Тя беше арестувана през август по обвинения за корупция и манипулиране с акции.

Бившата първа дама на Южна Корея Ким Кун Хи се яви в централния окръжен съд в Сеул, ескортирана от охрана. Процесът започна с потвърждаване на личните ѝ данни, а на въпрос каква е професията ѝ, заяви, че е безработна.

Съпругата на бившия президент отказа да поиска съдебни заседатели (в Южна Корея обвиняемият има право да поиска делото му да бъде разгледано не само от професионален съдия, а и от съдебни заседатели, обикновени граждани, избрани по процедура).

Прокурор очерта обвиненията срещу нея, включително твърдения за манипулиране на акции, нарушаване на законите за политическо финансиране чрез искане към влиятелен посредник да проведе безплатни социологически проучвания, както и приемане на подкупи от Църквата на обединението в Южна Корея. Адвокатите на Ким отрекоха всички обвинения и заявиха, че прокуратурата не е предоставила подробности за събраните доказателства.

Сред обсъжданите скандали, свързани с нея, е случай от 2022 г., когато дамата е снимана да приема потенциален подкуп, скъпа чанта на Dior, от свещеник.

Ако бъде призната за виновна по някое от обвиненията, Ким е изправена пред наказания от глоби до пет години затвор.

В момента Южна Корея има едновременно бивш президент и бивша първа дама, които са подсъдими по наказателни дела, което е прецедент. Това се случи след обявяването на военно положение от Юн Сук Йол и разполагането на военни в парламента, което доведе до протести от страна на опозицията, неговия импийчмънт и арестуването му.

Юристи смятат, че е възможно в близкото бъдеще бившата президентска двойка да бъде призована наведнъж пред съда заради предполагаемата обща роля на двамата в манипулирането на парламентарните избори в страната.