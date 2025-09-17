Руската Дума обяви за невалидна конвенцията за предотвратяване на изтезанията

Руската Държавна дума (долната камара на руския парламент) прие законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията на Съвета на Европа, внесен в началото на месеца от президента Владимир Путин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По-рано председателят на Държавната дума Вячеслав Володин отбеляза, че участието на Русия в Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание "е блокирано от самия Съвет на Европа.

От декември 2023 г. СЕ не позволява на Москва да излъчи нов член на комитета, който да представлява Руската федерация, отбеляза Володин.

В пояснителна бележка към приетия законопроект се посочва, че тези "дискриминационни обстоятелства" нарушават представителните права на Русия в комитета и подкопават работата на механизъма на взаимен мониторинг на спазването на международните задължения в сферата на защитата от изтезания. Затова "се предлага да се денонсира посочената конвенция и протоколите към нея".