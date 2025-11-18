Русия се подигра на Зеленски и САЩ, не иска преговори в Турция за мир

Русия няма да изпрати свои представители на преговорите в Турция за край на войната в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски планира да пътува за Турция в сряда, за да съживи преговорите за край на войната.

"Разработили сме решения, които ще предложим на нашите партньори. Да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната e от първостепенна важност за Украйна", каза днес Зеленски.

Агенция Ройтерс съобщава, че в срещата в Турция ще участва и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

Но от Кремъл обявиха, че руски представители на срещата няма да има.

Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков каза, че Москва не е получила никаква информация за подготвящите се преговори и в Кремъл ще чакат резултатите от срещата на Зеленски, Уиткоф и представителите на Турция.