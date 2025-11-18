Русия се подигра на Зеленски и САЩ, не иска преговори в Турция за мир

OFFNews 18 ноември 2025 в 13:45 9845 7
Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков

Снимка Getty Images
Дмитрий Песков

Русия няма да изпрати свои представители на преговорите в Турция за край на войната в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски планира да пътува за Турция в сряда, за да съживи преговорите за край на войната.

"Разработили сме решения, които ще предложим на нашите партньори. Да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната e от първостепенна важност за Украйна", каза днес Зеленски.

Агенция Ройтерс съобщава, че в срещата в Турция ще участва и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

Но от Кремъл обявиха, че руски представители на срещата няма да има.

Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков каза, че Москва не е получила никаква информация за подготвящите се преговори и в Кремъл ще чакат резултатите от срещата на Зеленски, Уиткоф и представителите на Турция.

    3146

    8

    1215

    18.11 2025 в 18:06

    -0
    +1
    Октим, абсолютно съгласен!Само ликвидация. С тези животни не може да се води нормален диалог.

    47

    7

    Октим

    18.11 2025 в 17:49

    -0
    +4
    Блатните канибали се подиграват и по време на официалните разговори, какво остава на предложенията за нещо нормално и човешко! Такива като орките се смачкват и унищожават на място, без цивилизовани стъпки за постигане на доброто, защото това е единствения път за справяне с тях!!!

    2800

    6

    Dabe

    18.11 2025 в 17:12

    -0
    +6
    Каквото и да говорите, Русия си остава агресор. Завинаги.

    5129

    4

    Mateevk

    18.11 2025 в 15:43

    -0
    +14
    За лъжите и истините се съди по фактите, а не по симпатиите:
    1. Захарова: Само луди хора могат да си помислят, че Русия ще нападне Украйна!
    - Лъжа!
    2. Лавров: Русия не е нападала Украйна
    - Лъжа!
    3. Русия провежда СВО, а не води война
    - Лъжа!
    4. Русия нямаше друг избор, освен да нападне Украйна, която всъщност не е нападала според Лавров
    - Лъжа
    5. Народите в Европа и най-вече в бившия соцлагер тайно обичат и подкрепят Русия, но живеят в робство и са принудени да мразят Русия
    - Лъжа!
    6. Досега Русия е свалила всички възможни дронове и ракети, изстреляни от Украйна
    - Лъжа!
    7. Киевският режим е нацистки и Русия иска да освободи украинците от него
    - Лъжа!

    Да продължавам ли?

    7550

    3

    alfakentavur

    18.11 2025 в 14:21

    -0
    +30
    Ми да бе, Deciver-чо, ето една проверка:

    Всяко нещо що иде от Царствата на Хората и Елфите е вярно и право а щом е от Мордор е подигравка и лъжа такава е логиката.

    Кое не е вярно?

    3537

    2

    Деспин Митрев

    18.11 2025 в 14:16

    -0
    +23
    Смешник.

    7914

    1

    Deciver

    18.11 2025 в 14:03

    -31
    +0
    "Украинският президент Володимир Зеленски планира да пътува за Турция в сряда, за да съживи преговорите за край на войната."
    "Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков каза, че Москва не е получила никаква информация за подготвящите се преговори и в Кремъл ще чакат резултатите от срещата на Зеленски, Уиткоф и представителите на Турция."

    Ние тука доматите с колците почнахме да ги ядем, това как точно е подигравка не ми е много ясно ама карай всяко нещо що иде от Киев е вярно и право а щом е от Москва е подигравка и лъжа такава е логиката.
     
