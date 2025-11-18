Русия се подигра на Зеленски и САЩ, не иска преговори в Турция за мир

Русия няма да изпрати свои представители на преговорите в Турция за край на войната в Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски планира да пътува за Турция в сряда, за да съживи преговорите за край на войната.
"Разработили сме решения, които ще предложим на нашите партньори. Да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната e от първостепенна важност за Украйна", каза днес Зеленски.
Агенция Ройтерс съобщава, че в срещата в Турция ще участва и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.
Но от Кремъл обявиха, че руски представители на срещата няма да има.
Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков каза, че Москва не е получила никаква информация за подготвящите се преговори и в Кремъл ще чакат резултатите от срещата на Зеленски, Уиткоф и представителите на Турция.
3146
8
18.11 2025 в 18:06
47
7
18.11 2025 в 17:49
2800
6
18.11 2025 в 17:12
1800
5
18.11 2025 в 16:12
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
5129
4
18.11 2025 в 15:43
1. Захарова: Само луди хора могат да си помислят, че Русия ще нападне Украйна!
- Лъжа!
2. Лавров: Русия не е нападала Украйна
- Лъжа!
3. Русия провежда СВО, а не води война
- Лъжа!
4. Русия нямаше друг избор, освен да нападне Украйна, която всъщност не е нападала според Лавров
- Лъжа
5. Народите в Европа и най-вече в бившия соцлагер тайно обичат и подкрепят Русия, но живеят в робство и са принудени да мразят Русия
- Лъжа!
6. Досега Русия е свалила всички възможни дронове и ракети, изстреляни от Украйна
- Лъжа!
7. Киевският режим е нацистки и Русия иска да освободи украинците от него
- Лъжа!
Да продължавам ли?
7550
3
18.11 2025 в 14:21
Всяко нещо що иде от Царствата на Хората и Елфите е вярно и право а щом е от Мордор е подигравка и лъжа такава е логиката.
Кое не е вярно?
3537
2
18.11 2025 в 14:16
7914
1
18.11 2025 в 14:03
"Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков каза, че Москва не е получила никаква информация за подготвящите се преговори и в Кремъл ще чакат резултатите от срещата на Зеленски, Уиткоф и представителите на Турция."
Ние тука доматите с колците почнахме да ги ядем, това как точно е подигравка не ми е много ясно ама карай всяко нещо що иде от Киев е вярно и право а щом е от Москва е подигравка и лъжа такава е логиката.
Мяра: Според 60% от българите бившата ДС още определя живота ни