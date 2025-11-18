Зеленски по всякакви начини се опитва да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски планира да пътува за Турция в сряда, за да съживи преговорите за край на войната в Украйна.
"Подготвяме се да съживим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори. Да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната e от първостепенна важност за Украйна", каза Зеленски.
Той съобщи още, че Украйна работи и за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия.
Делегации от Москва и Киев се срещаха нееднократно от май тази година за преки преговори в Истанбул.
Бяха договорени няколко размени на военнопленници и на тела на убити военнослужещи, но Русия отказва да оттегли своите основни претенции.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3100
8
18.11 2025 в 15:40
1105
7
18.11 2025 в 13:03
1105
6
18.11 2025 в 12:57
Готовност за териториални отстъпки ? За компромиси ?
47
5
18.11 2025 в 12:11
7914
4
18.11 2025 в 11:48
2973
3
18.11 2025 в 11:48
Ше си мечтаят за дните преди идиотът Путин да реши да се прави на Петър Първи.
1953
2
18.11 2025 в 11:38
2945
1
18.11 2025 в 11:30
Омбудсманът поиска СО да оттегли решението за новите зони и цени за паркиране
Наглост: Кола с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез
5 патрулки гониха пиян шофьор в продължение на 100 км край Варна
Мяра: Според 60% от българите бившата ДС още определя живота ни
Мяра: Според 60% от българите бившата ДС още определя живота ни