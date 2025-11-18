Зеленски по всякакви начини се опитва да съживи преговорите за край на войната в Украйна

OFFNews 18 ноември 2025 в 10:47 5881 8
Володимир Зеленски

Снимка Getty Images
Украинският президент Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски планира да пътува за Турция в сряда, за да съживи преговорите за край на войната в Украйна.

"Подготвяме се да съживим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори. Да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната e от първостепенна важност за Украйна", каза Зеленски.

Той съобщи още, че Украйна работи и за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия.

Делегации от Москва и Киев се срещаха нееднократно от май тази година за преки преговори в Истанбул.

Бяха договорени няколко размени на военнопленници и на тела на убити военнослужещи, но Русия отказва да оттегли своите основни претенции.

    230 млрд баксов

    18.11 2025 в 15:40

    Зеленски вече се подиграва с путлер... а месомелачката за орки в Покровск си меле и меле...

    18.11 2025 в 13:03

    И на мен много ми се иска България да се върне на три морета, или поне да си върне Македония, но изглежда е загубила съответните войни. Във войните за съжаление няма правила, има завзети територии. Донбас е напълно разрушен от войната, натъпкан с мини, дронове и осколки, и ще минат десетки години, преди отново да става за живеене. Ако все още има кой да живее там. Война за чест и престиж.

    18.11 2025 в 12:57

    Кои са тези “всички начини” ? Само да спомена, че пълно изтегляне от Украйна и връщане към границите отпреди 2014, вече не е един от тях. Също така отпадна и членството в НАТО.
    Готовност за териториални отстъпки ? За компромиси ?

    Октим

    18.11 2025 в 12:11

    Че какво чудно има в това? Ако Зеленски не се стреми за преговори, кой друг ще го направи? “Най-великите“ ли??? Американското говедо си прави оглушки, а и колкото е тъпо и некадърно просто не може да издейства нищо по въпроса, докато блатния бункерен изрод без да води войни и да убива друго не знае и не може ...

    Deciver

    18.11 2025 в 11:48

    Това е супер елементарен ПР опит да се печели време да се разводнява фокуса от важната темата за корупцията и Зеленски, там реално ги спипаха едва ли не половината правителство с кюлчета и пачки докато уж се бият в екзистенциална война върховни алабализми.

    Johnny B Goode

    18.11 2025 в 11:48

    Кой, рашките ли?
    Ше си мечтаят за дните преди идиотът Путин да реши да се прави на Петър Първи.

    craghack

    18.11 2025 в 11:38

    Европа може най-накрая да се прости с мечтата за лесните руски кинти и да вземе да произвежда ракети с голям обсег и дронове, милиони дронове. На Украйна й трябват по 50 - 100 дневно. Когато в Рашистан не остане читава рафинерия, ТЕЦ, ВЕЦ, логистичен център или голям завод, а на фронта украинските дронове са 5 пъти повее то руските, то на бащицата ще му се наложи да спре войната. Вместо това на час по лъжичка и не това, което трябва.

    foreigner66

    18.11 2025 в 11:30

    Без да "притеснявам" населението на Европа:) , но войната ще продължи дълго време. Докато на целия континент не стане ясно,че с Украйна и нейното превземане този голяма война няма да приключи поради една прозаична причина, бащицата няма да върне едно милионната си армия в Русия,защото това ще е равно на самоубийство. Колкото повече война толкова по добре за него,запада отслабва и се разединява а останалите сатрапи го гледат с уважение. Животи за губене колкото щеш в тази безкрайна пустош наречена Русия и това всъщност беше голямата изненада за Европа, как има толкова хора готови да умрат за жълти стотинки без дори някаква идейна база. Европа сега трябва да се готви за война а не да се дрънкат глупости и да се гледа тъжно към отлитащите милионни комисионни от продажба на евтини руски ресурси.
     
