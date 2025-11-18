Зеленски по всякакви начини се опитва да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски планира да пътува за Турция в сряда, за да съживи преговорите за край на войната в Украйна.

"Подготвяме се да съживим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори. Да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната e от първостепенна важност за Украйна", каза Зеленски.

Той съобщи още, че Украйна работи и за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия.

Делегации от Москва и Киев се срещаха нееднократно от май тази година за преки преговори в Истанбул.

Бяха договорени няколко размени на военнопленници и на тела на убити военнослужещи, но Русия отказва да оттегли своите основни претенции.