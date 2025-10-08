Русия се оттегля от споразумението със САЩ за намаляване на запасите от плутоний

Руската Държавна дума (долната камара на руския парламент) одобри решението за оттегляне на страната от историческото споразумение със САЩ, целящо намаляване на огромните запаси от плутоний, който би могъл да бъде използван за направата на ядрено оръжие, останал от хиляди ядрени бойни глави от времето на Студената война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението между Русия и САЩ за утилизация на плутоний (Plutonium Management and Disposition Agreement - PMDA), подписано през 2000 г., задължаваше Москва и Вашингтон да унищожат най-малко 34 тона плутоний, което според американски официални представители би било достатъчно за производството на 17 000 ядрени бойни глави. Споразумението влезе в сила през 2011 г.

"САЩ предприеха редица нови антируски мерки, които фундаментално променят стратегическия баланс, съществувал по времето на споразумението, и създават допълнителни заплахи за стратегическата стабилност", се посочва в руската нота за законодателството за изтегляне на Москва от споразумението.

След като разглобиха хиляди бойни глави след края на Студената война, Москва и Вашингтон останаха с огромни запаси от плутоний, чието съхранение e скъпо и представлява потенциален риск от това да бъде разпространено.

Целта на Споразумението между Русия и САЩ за утилизация на плутоний бе да се унищожи подходящият за направата на ядрени оръжия елемент, преобразувайки го в по-безопасни форми - като ядрено гориво (под формата MOX гориво (Mixed Oxide)) или чрез облъчване на плутония в реактори с бързи неутрони за производство на електроенергия.

През 2016 г. Русия преустанови изпълнението на споразумението, позовавайки се на американски санкции, и на това, което Москва определи като неприятелски действия срещу Русия, разширяването на НАТО и промени в начина, по който Вашингтон се разпорежда със запасите си на плутоний.

Тогава Русия заяви, че САЩ не са спазили условията по споразумението, след като Вашингтон, без одобрението на Москва, е предприел смесването на част от запасите си от плутоний с инертни материали (които да намалят възможността за възникването на ядрена верижна реакция) и складирането им в специални подземни хранилища.

Русия и САЩ са най-големите ядрени сили в света и заедно разполагат с около 8000 ядрени бойни глави, макар и далеч по-малко от пиковите стойности през 1986 г., когато Вашингтон и Москва са разполагали с общо 73 000 бойни глави, сочат данни на мозъчния тръст Федерация на американските учени.