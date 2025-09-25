Русия прати стратегически бомбардировачи Ту-95 край Аляска, САЩ отговориха

Американски изтребители са били изпратени в бойна зона, за да идентифицират и прехванат четири руски военни самолета, летящи близо до Аляска, съобщи Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана в изявление, цитирано от Си Би Ес Нюз.

От ведомството заявиха, че става дума за два руски стратегически бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35, които летят в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска. Районът е международно въздушно пространство, граничещо със суверенното въздушно пространство на САЩ и Канада.

Северноамериканското командване е отговорило с изпращане на самолет за ранно предупреждение и контрол E-3, заедно с четири изтребителя F-16 и четири самолета-танкера KC-135, които е трябвало да „за да идентифицират и прехванат“ руските самолети в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска.

Според военните на САЩ, руската военна активност в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е обичайна и не се счита за заплаха, но това е последният от поредица полети на руски самолети, възприемани от мнозина като тест за готовността на САЩ и съюзническите страни от НАТО. Времето на слуката съвпада с инцидента, при който неидентифицирани големи дронове, които прелетяха близо до летище Копенхаген във вторник и сряда, нарушавайки трафика.

Европейските държави са в готовност на фона на продължаващото нахлуване на Русия в Украйна. Руски дронове бяха свалени от полски и съюзнически военни самолети на НАТО, след като преминаха през полското въздушно пространство на 9 септември. Десет дни по-късно Естония заяви, че няколко руски изтребителя са навлезли в нейното въздушно пространство.

Руските самолети влязоха в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска в сряда, около месец след много подобен инцидент, при който САЩ също вдигнаха изтребители за прихващане.

Никога досега руски военни самолети не са навлизали в суверенното въздушно пространство на САЩ или Канада.