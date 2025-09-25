Русия прати стратегически бомбардировачи Ту-95 край Аляска, САЩ отговориха

OFFNews 25 септември 2025 в 13:51 4535 3
Стратегически бомбардировач Ту-95 с ескорт от изтребители
Стратегически бомбардировач Ту-95 с ескорт от изтребители.

Американски изтребители са били изпратени в бойна зона, за да идентифицират и прехванат четири руски военни самолета, летящи близо до Аляска, съобщи Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана в изявление, цитирано от Си Би Ес Нюз.

От ведомството заявиха, че става дума за два руски стратегически бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35, които летят в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска. Районът е международно въздушно пространство, граничещо със суверенното въздушно пространство на САЩ и Канада.

Северноамериканското командване е отговорило с изпращане на самолет за ранно предупреждение и контрол E-3, заедно с четири изтребителя F-16 и четири самолета-танкера KC-135, които е трябвало да „за да идентифицират и прехванат“ руските самолети в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска.

Според военните на САЩ, руската военна активност в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е обичайна и не се счита за заплаха, но това е последният от поредица полети на руски самолети, възприемани от мнозина като тест за готовността на САЩ и съюзническите страни от НАТО. Времето на слуката съвпада с инцидента, при който неидентифицирани големи дронове, които прелетяха близо до летище Копенхаген във вторник и сряда, нарушавайки трафика.

Европейските държави са в готовност на фона на продължаващото нахлуване на Русия в Украйна. Руски дронове бяха свалени от полски и съюзнически военни самолети на НАТО, след като преминаха през полското въздушно пространство на 9 септември. Десет дни по-късно Естония заяви, че няколко руски изтребителя са навлезли в нейното въздушно пространство.

Руските самолети влязоха в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска в сряда, около месец след много подобен инцидент, при който САЩ също вдигнаха изтребители за прихващане.

Никога досега руски военни самолети не са навлизали в суверенното въздушно пространство на САЩ или Канада.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    25.09 2025 в 15:05

    -0
    +10
    Вапцаният педофил да постеле още едно червено килимче пред Путлер и да му стисне ръчичката.

    3060

    2

    helper68

    25.09 2025 в 14:48

    -0
    +12
    И саркастикастичното шубе пука ли с топчето, или му трчбват две седмици да мисли, нали даде акъл на Европа да ги свалят!?

    7550

    1

    alfakentavur

    25.09 2025 в 14:05

    -1
    +17
    Как така са пратили F-16? Нали според нашите копейки това са антики, по-зле и от съветските антики.
     
