Русия е свалила 2 дрона, летящи към Москва. Украйна си върна селище в Донецка област

OFFNews 25 август 2025 в 09:26 1735 0
Дрон

Снимка Архив
Украински дрон

Руската противовъздушна отбрана е свалила два безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в канала си в Телеграм, предаде БТА.

Той допълни, че на мястото на падането на останките работят екипи на службите за извънредни ситуации.

Снощи Главното разузнавателно управление на украинското министерство на отбраната съобщи, че Украйна си е върнала контрола над село Новомихайливка в Донецка област, съобщи Ройтерс. С това освободените украински селища в Донецка област, за които беше съобщено в неделя, станаха четири.

По-рано беше разпространена информация, че украинските сили са си върнали контрола над селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.

