Русия атакува с десетки дронове тръбата, от която България праща газ на Украйна

Министерството на отбраната на Русия потвърди днес, че руската армия е атакувала газопровод на украинска територия.
Москва излезе с обяснението, че "от него се снабдява украинската армия". Въпросното твърдение обаче е напълно невярно, тъй като става дума за напълно цивилен обект на гражданската инфраструктура.
Мишена е била междусистемна газова връзка в Измаилски район на Одеска област, написа по-рано днес в приложението "Телеграм" началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски уточни, че става въпрос за село Новосилске, на украинската граница с Румъния, където се намира газоизмервателната станция "Орловка" - през нея Украйна получава газ от Трансбалканския газопровод.
Въпросната тръба минава през България и Румъния.
Миналата седмица държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания СОКАР (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс, цитирана от БТА.
Според Зеленски целта на атаката е да се саботират подготвителните дейности в Украйна за отоплителния период през зимата.
"Това беше целенасочен удар по подготовката ни за отоплителния сезон - абсолютно циничен, като всеки руски удар по енергийния ни сектор", заяви украинският държавен глава в "Телеграм".
Министерството на енергетиката на Украйна обяви, че станцията е била атакувана с десетки руски дронове, съобщава Ройтерс. Според ведомството това е било "открито" нападение "срещу гражданска инфраструктура", като е имало за цел и да засегне отношенията на Украйна с Азербайджан, САЩ и европейските партньори на страната.
Украинските власти не са уточнили какви щети са нанесени на междусистемната газова връзка при Новосилске и дали дейността там продължава, отбелязва Ройтерс. По украински данни е предвидено днес през газоизмервателната станция "Орловка" да преминат 400 000 кубика газ, обръща внимание световната агенция.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Каквото и да направи Йотова, няма да спаси потъващия кораб
Неразказаната мръсна история на Варна, която доведе до ареста на кмета Благомир Коцев (видео)