Русия атакува с десетки дронове тръбата, от която България праща газ на Украйна

Министерството на отбраната на Русия потвърди днес, че руската армия е атакувала газопровод на украинска територия.

Москва излезе с обяснението, че "от него се снабдява украинската армия". Въпросното твърдение обаче е напълно невярно, тъй като става дума за напълно цивилен обект на гражданската инфраструктура.

Мишена е била междусистемна газова връзка в Измаилски район на Одеска област, написа по-рано днес в приложението "Телеграм" началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски уточни, че става въпрос за село Новосилске, на украинската граница с Румъния, където се намира газоизмервателната станция "Орловка" - през нея Украйна получава газ от Трансбалканския газопровод.

Въпросната тръба минава през България и Румъния.

Миналата седмица държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания СОКАР (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Зеленски целта на атаката е да се саботират подготвителните дейности в Украйна за отоплителния период през зимата.

"Това беше целенасочен удар по подготовката ни за отоплителния сезон - абсолютно циничен, като всеки руски удар по енергийния ни сектор", заяви украинският държавен глава в "Телеграм".

Министерството на енергетиката на Украйна обяви, че станцията е била атакувана с десетки руски дронове, съобщава Ройтерс. Според ведомството това е било "открито" нападение "срещу гражданска инфраструктура", като е имало за цел и да засегне отношенията на Украйна с Азербайджан, САЩ и европейските партньори на страната.

Украинските власти не са уточнили какви щети са нанесени на междусистемната газова връзка при Новосилске и дали дейността там продължава, отбелязва Ройтерс. По украински данни е предвидено днес през газоизмервателната станция "Орловка" да преминат 400 000 кубика газ, обръща внимание световната агенция.