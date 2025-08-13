Размирици на гръцко пристанище заради круизен кораб с израелски туристи

Демонстранти влязоха в сблъсък с полицията на пристанището на Волос в Централна Гърция, протестирайки срещу пристигането на круизен кораб с израелски туристи, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Протестиращите, които скандираха пропалестински лозунги и носеха транспаранти, бяха разпръснати с шокови гранати от полицията, докато пътниците, измежду които и неизвестен брой израелски войници на почивка, слизаха от кораба "Краун Айрис" ("Crown Iris") и се качваха на автобуси за екскурзии до планината Пилос и манастирския комплекс Метеора в Тесалия.

Подобни протести имаше в цяла Гърция през последните седмици на фона на засилената офанзива на Израел в Газа.

Гърция е популярна дестинация за израелските туристи, с множество ежедневни полети между Тел Авив и Атина и директни връзки с няколко гръцки острова, припомня изданието.