Претъпкано АТВ се преобърна в Алабама. Загинаха двама от деветимата пътници

Претъпкано АТВ се преобърна и се удари в дърво. При инцидента загинаха двама възрастни, а седем деца, сред които и бебе, бяха ранени. Трагедията е от офроуд парк в Алабaма, съобщи CBS News.
В превозното средство били натъпкани 9 души. Никой от тях не е бил с предпазен колан или каска.
Според властите шофьорът – баща на децата, карал с висока скорост, когато АТВ-то се ударило в друго подобно превозно средство, а после последвал удар в дърво. Мъжът е изхвърчал от мястото си и починал на място. Жената до него, майка на три от децата, починала по-късно в болницата.
Децата са на възраст от 1 до 12 години. Някои са били откарани с медицински хеликоптери до специализирани болници, други – с линейки. Не е ясно какво е състоянието им.
Местният шериф и служители на службите за извънредни ситуации призова хората да не подценяват правилата за безопасност.
"Това е страшна трагедия, която ни напомня, че безопасността е лична отговорност", коментираха местните власти.
Инцидентът е станал в отдалечена част на парка, което е затруднило екипите. Те са били ескортирани от служители на парка, за да стигнат навреме до пострадалите.
Indian Mountain ATV Park е един от най-големите офроуд паркове в южните щати – с площ над 18 кв. км в Апалачите. Засега от парка не са коментирали.
