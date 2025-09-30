Полша арестува украинеца Володимир З., заподозрян, че е взривил Северен поток

Полската радиостанция RMF FM съобщи за ареста на украински гражданин по подозрение в участие в атентата срещу газопровода „Северен поток“.

Украинският гражданин Володимир З., заподозрян от Германия за участие в атентата срещу газопровода „Северен поток“, беше задържан от полицията в Прушков. Той вече е прехвърлен в Окръжната прокуратура на Варшава, съобщава RMF FM.

От прокуратурата уточниха, че процедурата по екстрадиция ще започне скоро. Адвокатът на задържания, Тимотеуш Папроцки, обаче заяви пред кореспондент на RMF, че няма основания за екстрадиция на клиента му в Германия.

В репортажа на медията се посочва, че Володимир З. е инструктор по гмуркане. Според германските правоохранителни органи, по време на операцията по атентата срещу „Северен поток“ през 2022 г. той е плавал от Росток до Балтийско море с яхта, след което се е гмуркал под вода и е поставил взривни вещества в подводния газопровод.

През август украинският гражданин Серхий К. беше задържан в Италия, също като заподозрян от германските правоохранителни органи за участие в атентата срещу газопровода. През септември италиански съд разпореди екстрадицията му в Германия.

Според германските следователи, седем души са участвали в операцията по взривяването на газопровода.