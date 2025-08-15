Още едно земетресение разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес източните брегове на руския полуостров Камчатка, съобщава Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс.

Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра, посочи институтът. По последни данни епицентърът на земетресението е бил на 97 километра от Петропавловск-Камчатски.

В края на юли в Камчатка станаха две други мощни земетресения - от 7,4 и 8,8 по Рихтер. Второто бе най-силното в района от 1952 г. На полуостров Камчатка бе обявено извънредно положение. Това земетресение бе усетено също в Северно-Курилск и стана причина за цунами в Тихия океан. Предупреждение за цунами бе издадено от властите в Япония, САЩ и Филипините.

Полуостровът е разположен в сеизмично активната зона „Огненият пръстен“ около Тихия океан и има над 20 действащи вулкана.