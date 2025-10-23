Медведев: Тръмп е враг на Русия. Обедини се с лудата Европа

OFFNews 23 октомври 2025 в 14:19 3181 6
Дмитрий Медведев

Снимка Getty images
Дмитрий Медведев

Като налага санкции на големи руски петролни компании, президентът на САЩ Доналд Тръмп застава на страната на Европа и поема по пътя на войната, заяви заместник-секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев.

"САЩ са наш враг, а техният бъбрив "миротворец" вече напълно е поел по пътя на война срещу Русия. Да, той не винаги застава на страната на Киев на Бандера, но това е негов конфликт сега, а не на Байдън", написа Медведев в Телеграм.

По думите му решенията, взети от Съединените щати, "са акт на война срещу Русия" и Тръмп "се е обединил с обезумяла Европа".

Медведев смята, че това е "ясен плюс" за страната му, защото вече е възможно да се атакува Украйна "с голямо разнообразие от оръжия", без да се вземат предвид "ненужните преговори".

По-рано САЩ наложиха строги санкции срещу Роснефт и Лукойл. Американското финансово министерство обяви, че това се дължи на "липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна".

Тръмп обаче смята, "моментът е подходящ". Стопанинът на Белия дом обяви и отмяната на предварително обявена среща с руския диктатор Владимир Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски пък обяви, че това е ясен сигнал и за Русия, и за другите страни. Той определи решението на Тръмп като "това, което ние искахме".

"Дай, Боже, да сработи", отбеляза Зеленски.

    4000

    6

    кинджал

    23.10 2025 в 15:37

    -0
    +0
    Луда Европа. Не иска да си събува гащите. Дърпа се.

    5020

    5

    Муню

    23.10 2025 в 15:13

    -0
    +8
    И преди и сега, мозъчна дейност нйет!!!
    Преди 36г. криво разбраната ви цевилизация ви доведе до разпад на СССР.
    И сега, РФ може да стигне до разпад.
    Парите глупако, парите!!!
    С тази малоумна (експресна) атака, копаете дъното, ама мозък там няма, само алчност и величие!!!

    3148

    4

    user4eto

    23.10 2025 в 14:49

    -0
    +8
    Дръпна 2 линии, обърна 10 чаши и започнаха да му се привиждат врагове.
    Кога ли ще го удари в петите, та да натори почвата ...

    2005

    3

    prikobzon

    23.10 2025 в 14:47

    -0
    +14
    Още един гнусен кремълски жужак! Отврат!

    2970

    2

    Джендо Джедев

    23.10 2025 в 14:42

    -0
    +12
    Димата пак е препил с нещо некачествео и започнаха да му се привиждат Бандера и какво ли не още. :D

    3920

    1

    Constanza

    23.10 2025 в 14:30

    -0
    +19
    Пропита с алкохол и урина празна опаковка.
     
    X

