Медведев: Тръмп е враг на Русия. Обедини се с лудата Европа

Като налага санкции на големи руски петролни компании, президентът на САЩ Доналд Тръмп застава на страната на Европа и поема по пътя на войната, заяви заместник-секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев.
"САЩ са наш враг, а техният бъбрив "миротворец" вече напълно е поел по пътя на война срещу Русия. Да, той не винаги застава на страната на Киев на Бандера, но това е негов конфликт сега, а не на Байдън", написа Медведев в Телеграм.
По думите му решенията, взети от Съединените щати, "са акт на война срещу Русия" и Тръмп "се е обединил с обезумяла Европа".
Медведев смята, че това е "ясен плюс" за страната му, защото вече е възможно да се атакува Украйна "с голямо разнообразие от оръжия", без да се вземат предвид "ненужните преговори".
По-рано САЩ наложиха строги санкции срещу Роснефт и Лукойл. Американското финансово министерство обяви, че това се дължи на "липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна".
Тръмп обаче смята, "моментът е подходящ". Стопанинът на Белия дом обяви и отмяната на предварително обявена среща с руския диктатор Владимир Путин.
Украинският президент Володимир Зеленски пък обяви, че това е ясен сигнал и за Русия, и за другите страни. Той определи решението на Тръмп като "това, което ние искахме".
"Дай, Боже, да сработи", отбеляза Зеленски.
4000
6
23.10 2025 в 15:37
5020
5
23.10 2025 в 15:13
Преди 36г. криво разбраната ви цевилизация ви доведе до разпад на СССР.
И сега, РФ може да стигне до разпад.
Парите глупако, парите!!!
С тази малоумна (експресна) атака, копаете дъното, ама мозък там няма, само алчност и величие!!!
3148
4
23.10 2025 в 14:49
Кога ли ще го удари в петите, та да натори почвата ...
2005
3
23.10 2025 в 14:47
2970
2
23.10 2025 в 14:42
3920
1
23.10 2025 в 14:30
