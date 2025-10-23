Медведев: Тръмп е враг на Русия. Обедини се с лудата Европа

Като налага санкции на големи руски петролни компании, президентът на САЩ Доналд Тръмп застава на страната на Европа и поема по пътя на войната, заяви заместник-секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев.

"САЩ са наш враг, а техният бъбрив "миротворец" вече напълно е поел по пътя на война срещу Русия. Да, той не винаги застава на страната на Киев на Бандера, но това е негов конфликт сега, а не на Байдън", написа Медведев в Телеграм.

По думите му решенията, взети от Съединените щати, "са акт на война срещу Русия" и Тръмп "се е обединил с обезумяла Европа".

Медведев смята, че това е "ясен плюс" за страната му, защото вече е възможно да се атакува Украйна "с голямо разнообразие от оръжия", без да се вземат предвид "ненужните преговори".

По-рано САЩ наложиха строги санкции срещу Роснефт и Лукойл. Американското финансово министерство обяви, че това се дължи на "липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна".

Тръмп обаче смята, "моментът е подходящ". Стопанинът на Белия дом обяви и отмяната на предварително обявена среща с руския диктатор Владимир Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски пък обяви, че това е ясен сигнал и за Русия, и за другите страни. Той определи решението на Тръмп като "това, което ние искахме".