Изтезанията в Русия стават законни

Руската федерация ще денонсира Конвенцията за предотвратяване на изтезанията и другите форми на жестоко, нехуманно или унизително отношение или наказание.

Правителството в Москва е внесло постановление на 23 август 2025 година, което да бъде представено на президента и на парламента им. Под него стои подписа на премиера Михаил Мишустин.

Конвенцията на Съвета на Европа е от 1987 година, а Русия я ратифицира през 1996 г. Документът, приет от ООН, се основава на Европейската конвенция за правата на човека, където е написано: Чл. 3. Забрана на изтезанията. Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание.

Неоспорим факт е, че Руската федерация подлага на изтезания и мъчения украинските военнопленници и цивилните, задържани незаконно. Неотдавна се завърна военен с надпис „слава россии“ на кожата, направен му от лекар, докато е бил опериран там. Снимките как са изглеждали преди и как изглеждат след обмените украинските военни обикалят света и будят възмущение.

Вече четвърта година държаните в руски плен се завръщат изключително отслабнали, немощни, със следи от насилие и мъчения. В интервюта те разказват за преживяното там. За електрически ток по половите органи, за това, че не им е разрешавано да стоят седнали или легнали. За така наречената супа, която се дава вряла и имат една минута за ядене. За побоищата. За неоказването на медицинска помощ. За това, че не са виждали слънцето от години.

Известен е случаят с убитата в плен журналистка Виктория Рошчина. Тялото ѝ бе върнато в Украйна без някои вътрешни органи и без очи.

Известен е и терористичният акт в Оленивка. Там руснаците взривиха помещение, в което се намираха 200 военнопленници от Азов, загинаха повече от 50 човека, а ранените бяха над 70. Това се случи през нощта на 28 срещу 29 юли 2022 година. Медицинска помощ на ранените бе оказана след часове. Бърза помощ е повикана едва на сутринта.

Вече много хора загинаха в руски плен. Също така и много са починалите малко след като са били обменени. Сърцата им не издържат.

На фона на всичко това, изглежда, че денонсирането от страна на Русия на конвенцията не променя нищо. И когато е действала като закон при тях – не се е спазвала, и след това няма да се спазва.

Въпросът е как целият свят знае какво се случва там, в руските затвори за военнопленници, а нищо не може да направи?

Червеният кръст, например, постоянно следи за условията, в които се държат руснаците, попаднали в украински плен. А за украинците в руски – просто казват, че не им дават достъп до тях.

Общоизвестно е, че след освобождаването на концентрационните лагери и документирането на зверствата там, много хора са твърдели, че не са знаели за случващото се. Може и да е така.

А днес?