Израел прехвана три кораба от нова флотилия за Газа

OFFNews 08 октомври 2025 в 09:50 257 0
Яхта от флотилията

Снимка БТА/АП
Яхта от флотилията "Глоубъл Сумуд" на пристанището в Ларнака, Кипър, 3 октомври 2025 г.

Три кораба от нова международна флотилия за Газа са били прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Според израелското външно министерство операцията е представлявала пореден "безсмислен опит за нарушаване на законната морска блокада" и навлизане в зона на военни действия. От ведомството уточняват, че всички пътници са в безопасност, прехвърлени са в израелско пристанище и предстои незабавното им експулсиране.

"Израелската армия няма юрисдикция над международните води. Нашата флотилия не представлява никаква заплаха", се казва в изявление на Коалиция "Флотилия на свободата".

Корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа, казват още от коалицията.

Преди дни Израел задържа около 40 кораба и арестува над 450 активисти от флотилията "Глоубъл Сумуд", която също се опита да достави помощи в Газа.

Коалиция "Флотилия на свободата" е международна мрежа от пропалестински активисти, които организират частни морски мисии с цел да пробият израелската блокада на Газа и да доставят хуманитарна помощ.

