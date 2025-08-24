Губернаторът на Курск обвини Киев в заплаха за ядрената сигурност

Украинската атака срещу Курската АЕЦ създава заплаха за ядрената сигурност, заяви временният губернатор Александър Хинщайн, цитиран от Ройтерс.
„Те са заплаха за ядрената сигурност и нарушават всички международни конвенции“, написа Хинщайн в приложението Телеграм.
По-рано днес Русия обвини Украйна, че техен дрон е предизвикал пожар край атомната електроцентрала в граничната Курска област.
Дронът е бил свален и се е взривил, повреждайки трансформатор.
Няма жертви, а радиационните нива са в норма – съобщиха местните власти. Няма коментар от Украйна, която днес чества националния си празник – обявяването на независимостта си от Съветския съюз през 1991 година.
Според източници на „Уолстрийт Джърнал“ Вашингтон тихомълком е забранил на Киев да използва американските далекобойни ракети за удари по територията на Русия.
В същото време Лондон съобщи, че обучението на украински военни от британски инструктори ще продължи поне до края на 2026 година.
