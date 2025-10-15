ЕП ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България

Европейският парламент ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България следващата сряда. Това показва окончателният дневен ред на предстоящата сесия в Страсбург. Темата е включена по искане на парламентарната група "Обнови Европа", предаде БТА.

Дебатът е озаглавен "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България" и ще се проведе по процедурата за обсъждане на актуален въпрос от основен интерес за политиката на Европейския съюз. Съгласно правилата, в този случай разискванията приключват без приемане на резолюция.

От "Обнови Европа" обявиха намерението си да поискат подобен дебат още през юли, след организирания в Брюксел протест срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. През септември групата изпрати писмо до Европейската комисия, в което свързва случая с Коцев с оценката за отпускане на средства по Плана за възстановяване и устойчивост на България.