ЕК предлага ''военен Шенген'' за бързо придвижване на войски в EС

Европейската комисия предложи днес стъпки за ускорено изграждане на т. нар. "военен Шенген" с опростяване на правилата за бързо придвижване на войски и военно оборудване в ЕС, предаде БТА.

Очаква се до 2027 г. да бъдат изпълнени първите няколко цели.

Европейската комисия предлага мерки за ускоряване на военната мобилност в ЕС. Предвижда се срок от три дни за издаване на одобрение за преминаване на военни конвои през вътрешните граници и достъп с предимство до инфраструктура за операции на ЕС или НАТО. Също така, ЕК настоява за подобряване и защита на инфраструктурата с двойно предназначение. В допълнение, се предлагат мерки за подсилване на европейското военно производство с помощта на научните среди и с достъп до европейски фонд от 1 милиард евро.

Според ЕК, войната в Украйна показа бързото навлизане на ИИ и дронове във военните технологии и допълни, че Европа трябва да се поучи от този опит.

Предложението ще бъде представено за одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.