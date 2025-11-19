ЕК предлага ''военен Шенген'' за бързо придвижване на войски в EС

OFFNews 19 ноември 2025 в 13:56 844 1
Европейската комисия предложи днес стъпки за ускорено изграждане на т. нар. "военен Шенген" с опростяване на правилата за бързо придвижване на войски и военно оборудване в ЕС, предаде БТА. 

Очаква се до 2027 г. да бъдат изпълнени първите няколко цели.

Европейската комисия предлага мерки за ускоряване на военната мобилност в ЕС. Предвижда се срок от три дни за издаване на одобрение за преминаване на военни конвои през вътрешните граници и достъп с предимство до инфраструктура за операции на ЕС или НАТО. Също така, ЕК настоява за подобряване и защита на инфраструктурата с двойно предназначение. В допълнение, се предлагат мерки за подсилване на европейското военно производство с помощта на научните среди и с достъп до европейски фонд от 1 милиард евро.

Според ЕК, войната в Украйна показа бързото навлизане на ИИ и дронове във военните технологии и допълни, че Европа трябва да се поучи от този опит.

Предложението ще бъде представено за одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.

    Деспин Митрев

    19.11 2025 в 17:31

    Че то само 5 километра от нашето околовръстно е 2 милиарда! Бедняци.
     
