Почина руският пропагандист Тигран Кеосаян, който е съпруг на кремълското острие Маргарита Симонян.
Известният руски телевизионен водещ и режисьор бе в дълбока кома още от края на миналата година и новината за смъртта му не е изненадваща.
Също както съпругата си Маргарита Симонян, Кеосян предаде родината си Армения, за да разпространява пропагандната простотия на Кремъл.
Той активно подкрепяше руската пълномащабна инвазия в Украйна, разпространяваше антиукраинска омраза и многократно призоваваше към унищожение на украинския народ. В публичните си изяви той също така отправяше заплахи за използване на ядрено оръжие срещу Запада и Украйна.
Кеосян беше включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Великобритания и Канада. В Казахстан бе обявен за нежелана персона.
Тръмп обяви, че вдига двойно митата за лекарства и срина акциите на водещи фарма компании
