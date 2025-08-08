Бурни ветрове блокираха фериботния трафик към гръцките острови

Хиляди пътници бяха блокирани на пристанището в Пирея днес, след като силни ветрове наложиха спиране на фериботния трафик към голяма част от гръцките острови, съобщава в. „Катимерини“, цитиран от БТА.
Заради опасните метеорологични условия с пориви на вятъра до 88 км/ч, Бреговата охрана забрани движението на фериботи от пристанищата Пирея, Лаврио, Рафина, както и по линията Агия Марина - Неа Стира, която свързва Атика с остров Евия.
Забраната не се отнася за плавателни съдове, опериращи по маршрути до островите в Сароническия залив.
Пътниците, които е трябвало да отпътуват към Цикладите в 6:45 ч. сутринта, са били уведомени за закъснения, които ще продължат поне до 13:00 ч. Всички маршрути в Егейско море са засегнати.
Пътуващите се съветват да се консултират с местните пристанищни власти, преди да тръгнат на път, подчертава изданието.
